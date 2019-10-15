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В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство

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Красноярск
09:53 15 Октября 2019
наука, университет, вуз, проект
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15 октября 2019 года на базе физико-математической школы Сибирского федерального университета пройдёт Красноярский городской научно-образовательный лекторий «Информация. Проблема. Мысль» для школьников 8-11 классов.

В рамках мероприятия будет организована работа интерактивных площадок институтов СФУ, где каждый желающий может поближе познакомиться с профилем интересующего направления обучения.

Далее доктор физико-математических наук, профессор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Сергей Барцев прочтёт научно-популярную лекцию, где расскажет о том зачем и как осваивать космическое пространство.

Напомним, проект реализуется с 2016 года совместно с главным управлением образования администрации города и МКУ «Красноярский информационно-методический центр».

Вход свободный по предварительной регистрации.

Время: 14:30

Место: ул. Борисова, 5

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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