В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство

15 октября 2019 года на базе физико-математической школы Сибирского федерального университета пройдёт Красноярский городской научно-образовательный лекторий «Информация. Проблема. Мысль» для школьников 8-11 классов.

В рамках мероприятия будет организована работа интерактивных площадок институтов СФУ, где каждый желающий может поближе познакомиться с профилем интересующего направления обучения.

Далее доктор физико-математических наук, профессор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Сергей Барцев прочтёт научно-популярную лекцию, где расскажет о том зачем и как осваивать космическое пространство.

Напомним, проект реализуется с 2016 года совместно с главным управлением образования администрации города и МКУ «Красноярский информационно-методический центр».

Вход свободный по предварительной регистрации.

Время: 14:30

Место: ул. Борисова, 5

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ