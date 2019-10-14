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Красноярские ученые научились дешево опреснять воду

Главная Наука
Красноярск
17:00 14 Октября 2019
красноярск, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые научились получать питьевую воду дешевле в десять раз — это стало возможно за счет сокращения затрат на электроэнергию, которую используют при нагреве воды. Новая установка, созданная техниками, также избавляет от необходимости применения различных добавок. Об этом рассказали в пресс-службе СФУ. 

Ученые разработали технологию получения пресной воды за счет эффекта кавитации. Это явление, при котором в жидкости образуются пустоты. Процесс происходит при отрицательном давлении.

«Эти эффекты широко используются в различных технологических приложениях. Во время опреснения с помощью специального оборудования мы при помощи эффекта кавитации создаем каверну или полость внутри потока воды, наподобие мыльного пузыря. Вода в океане, реке или в кружке всегда испаряется, это происходит на поверхности. Молекулы воды на внутренней поверхности нашего «пузыря», формируемого в воде, тоже испаряются, но внутрь и являются самой чистой, практически дистиллированной фракцией жидкости», — сказал заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики СФУ Владимир Кулагин.

В результате соль, содержащаяся в воде, уносится с потоком обработанной жидкости. Разработка красноярских ученых не требует энергозатрат. 

«В сравнении с перечисленными методами, наша технология позволяет снизить стоимость получения одного кубометра пресной воды в 10 раз», — отметил ученый.

Технологию уже начали применять на предприятии в Нижнем Новгороде. 

Фото: СФУ

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