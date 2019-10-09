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Красноярские ученые научились снижать риски осложнений после операций на сердце

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Красноярск
17:00 9 Октября 2019
красноярск, общество, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученые СФУ научились совмещать биополимеры и клетки крови человека и животных — это поможет существенно снизить риски осложнений после операций на сердце. Биополимеры используются в качестве покрытия сосудистых эндопротезов или стентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

Ученые также выяснили, что во всем мире растет количество случаев атеросклероза — особенно заболеванию подвержены мужчины 40-60 лет. Врачи пользуются при лечении методом стентирования коронарных сосудов сердца — в пораженные сосуды вводят специальные каркасы. Они расширяются и увеличивают сосуды, улучшая кровоснабжение. 

«Иногда возникают послеоперационные осложнения из-за аллергической реакции клеток крови на материал из которого изготовлен стент. Такой стент будет отторгнут организмом и зарастет клеточным массивом, что поставит жизнь пациента под угрозу. Кроме того, при введении в организм инородного тела, в зону проникновения устремляются тромбоциты и, склеиваясь друг с другом, образуют тромбы, что может спровоцировать инсульт или инфаркт», — рассказала о рисках доцент кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова. 

Ученые изобрели низкоаллергенное покрытие стентов. Например, в виде пленки из полимеров класса полигидроксиалканоатов (ПГА). Исследователи уже провели опыты: 

«Полимерные пленки поместили в специальные стерильные планшеты с клетками крови. При эксперименте эритроциты не лопались и не деформировались, тромбоциты и моноциты вели себя, как в кровяном русле здорового организма, макрофаги демонстрировали на поверхности пленок обычное поведение», — отмечают ученые. 

Стенты оказались «невидимыми» для человеческого организма. В будущем их можно будет применять в медицине. 

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