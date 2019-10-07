СФУ приглашает красноярских школьников на выездной интенсив про будущее

СФУ объявил набор на седьмой выездной интенсив «Креативный Я». В школу приглашаются дети от 13 лет, рассказали в пресс-службе вуза.

Программа будет обширной. С 29 октября по 4 ноября школьников ждут экскурсии, новые знакомства, общение с интересными людьми и уникальная авторская программа. Проживать дети будут в комфортабельном корпусе физико-математической школы СФУ.

«В этом году участники школы прикоснутся к будущему, которое стремительно приближается, проникнутся духом Четвертой промышленной революции — событием, которое колоссально изменит человеческую жизнь, внедрит киберфизические системы в производство и обслуживание человеческих потребностей, тем самым сделает жизнь человека более комфортной», — пояснили в вузе. Участники школы вместе окунутся в проектную деятельность и решат глобальную задачу, чтобы не допустить мирового коллапса. Организаторы обещают, что интенсив будет полезным для всех:

физики, химики и биологи проведут все необходимые опыты и исследования;

математики и экономисты просчитают все возможные варианты развития событий;

гуманитарии помогут правильно изложить полученную информацию и заняться продвижением проектов в социальных сетях, а самые творческие участники внесут свой вклад в оформлении презентаций.

СФУ приглашает школьников, которые увлекаются наукой и интересуются будущим нашей планеты. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 206-22-06.

Фото: СФУ