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СФУ приглашает красноярских школьников на выездной интенсив про будущее

Главная Наука
Красноярск
14:53 7 Октября 2019
наука, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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СФУ объявил набор на седьмой выездной интенсив «Креативный Я». В школу приглашаются дети от 13 лет, рассказали в пресс-службе вуза. 

Программа будет обширной. С 29 октября по 4 ноября школьников ждут экскурсии, новые знакомства, общение с интересными людьми и уникальная авторская программа. Проживать дети будут в комфортабельном корпусе физико-математической школы СФУ.

«В этом году участники школы прикоснутся к будущему, которое стремительно приближается, проникнутся духом Четвертой промышленной революции — событием, которое колоссально изменит человеческую жизнь, внедрит киберфизические системы в производство и обслуживание человеческих потребностей, тем самым сделает жизнь человека более комфортной», — пояснили в вузе. 

Участники школы вместе окунутся в проектную деятельность и решат глобальную задачу, чтобы не допустить мирового коллапса.

Организаторы обещают, что интенсив будет полезным для всех: 

  • физики, химики и биологи проведут все необходимые опыты и исследования;

  • математики и экономисты просчитают все возможные варианты развития событий;

  • гуманитарии помогут правильно изложить полученную информацию и заняться продвижением проектов в социальных сетях, а самые творческие участники внесут свой вклад в оформлении презентаций.

СФУ приглашает школьников, которые увлекаются наукой и интересуются будущим нашей планеты. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 206-22-06. 

Фото: СФУ

По материалам СФУ

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