Геологи нашли уникальные кости мамонта с полуострова Таймыр

В 150 км от села Хатанга на севере Красноярского края геологи во время разведочных работ обнаружили останки древнего животного. Позже стало известно, что палеонтологическая находка — это мамонт, обитавший на Земле около 40 тысяч лет назад. Кости передали в профильный музей Ундроровский, который находится в Ульяновской области.

«Остатки включают кости конечностей, лопатку, фрагмент таза, зубы, а также полную нижнюю челюсть. Последняя представляет наибольшую ценность, так как кроме хорошей сохранности имеет уникальную особенность – зубы двух генераций», — рассказали в музее.

Зубы мамонтов и слонов сменные. Всего их четыре — по два на каждую челюсть. В процессе пережевывания пищи зубы стираются и выпадают, а ни их месте вырастают новые. Смены зубов происходят до пяти раз в течение всей жизни животных.

«В переданной нижней челюсти мамонта запечатлен момент смены зубов – имеются два зуба находившиеся на стадии стирания и два зуба выраставшие им на смену. Судя по размеру костей и челюсти, остатки принадлежат достаточно молодой особи, возможно не достигшей половозрелого возраста», — предполагают ученые.

Фото: с сайта ulpressa.ru