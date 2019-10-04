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Геологи нашли уникальные кости мамонта с полуострова Таймыр

Главная Наука
Красноярск
14:25 4 Октября 2019
наука, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В 150 км от села Хатанга на севере Красноярского края геологи во время разведочных работ обнаружили останки древнего животного. Позже стало известно, что палеонтологическая находка — это мамонт, обитавший на Земле около 40 тысяч лет назад. Кости передали в профильный музей Ундроровский, который находится в Ульяновской области. 

«Остатки включают кости конечностей, лопатку, фрагмент таза, зубы, а также полную нижнюю челюсть. Последняя представляет наибольшую ценность, так как кроме хорошей сохранности имеет уникальную особенность – зубы двух генераций», — рассказали в музее. 

Зубы мамонтов и слонов сменные. Всего их четыре — по два на каждую челюсть. В процессе пережевывания пищи зубы стираются и выпадают, а ни их месте вырастают новые. Смены зубов происходят до пяти раз в течение всей жизни животных. 

«В переданной нижней челюсти мамонта запечатлен момент смены зубов – имеются два зуба находившиеся на стадии стирания и два зуба выраставшие им на смену. Судя по размеру костей и челюсти, остатки принадлежат достаточно молодой особи, возможно не достигшей половозрелого возраста», — предполагают ученые. 

Фото: с сайта ulpressa.ru

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