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20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего

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Красноярск
10:00 4 Октября 2019
обучение, образование, школьники, наука, школа
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В Красноярске завершился набор нового состава в обучающий модуль Maker Space благотворительного проекта Сибирской генерирующей компании – «Ученые будущего». Всего на участие в первой смене заявки подали больше 130 школьников с 8 по 10 класс. Все они прошли тесты и отборочные испытания по программированию, электронике и моделированию. Из более чем сотни школьников выбрали 20 самых способных ребят, которые лучше всех справились с конкурсом.

Maker Space — это новый мировой формат нестандартного обучения школьников. Для ребят создаются специальные условия креативных мастерских. Подросткам позволяют выйти из рамок школьного обучения, строгих учителей и поднятых рук. И погружают их в нестандартную науку, инженерию, программирование. И даже позволяют создавать свои hi-tech проекты.

И в таком формате ребята смогут работать целый месяц. Приступят они уже 7 октября. Причем бесплатно — при поддержке благотворительного фонда «СГК — Согреваем сердца». За это время школьников научат языкам программирования, писать приложения для операционной системы андроид, создавать роботов и печатать на 3D-принтере.

Всего в Maker Space пройдет два этапа. Одновременно с началом первого — 7 октября — стартует набор на второй этап, а также в новый образовательный модуль проекта «Ученые будущего» — «Makerthon по ситифермерству». Это инженерно-научный марафон, в котором специалисты проводят для школьников лекции и мастер-классы, а после — ребята создают свою умную ситиферму для выращивания растений.

К слову о специалистах: с теорией школьников знакомят преподаватели ведущих сибирских вузов с большим научно-методическим опытом. А проектной деятельностью руководят наставники из «Ньютон Парка» и молодые аспиранты. Школьникам помогут пройти весь путь юного ученого — от формирования идеи и проекта до готового изделия. После обучения каждый участник делает самостоятельный проект и защищает его перед авторитетным жюри.

Заявки в этапы Maker Space и Makerthon «Учёные будущего» принимаются с 7 октября на сайте ученыебудущего.рф

За развитием событий следите в группе проекта в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/ubschool

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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