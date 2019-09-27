27 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские ученые пытаются создать молекулы для лечения рака

Главная Наука
Красноярск
14:34 27 Сентября 2019
наука, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые СФУ разрабатывают «терапевтические» молекулы. Они способны находить и воздействовать на больные участки организма. В будущем исследователи надеются создать на их основе новые препараты для диагностики и лечения рака и других опасных заболеваний. 

Молекулы, над которыми работают ученые, получили название аптамеры. Их получают на основе цепочек ДНК и РНК. Молекулы способны находить и связываться с пораженными раком клетками — это позволит сделать терапию онкозаболеваний более точной и безопасной для непораженных тканей. 

«Удалось доказать, что полученная в результате расчетов трехмерная структура рассматриваемого аптамера имеет наиболее энергетически выгодную конфигурацию в растворе. Подобные молекулы смогут стать удобным «транспортом» для доставки лекарств или, например, фотопротеинов — светящихся молекул, умеющих «сигнализировать» о пораженных заболеванием клетках человеческого тела», — прокомментировал сотрудник лаборатории цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН Роман Морячков.

Ученые уже проводят эксперименты по измерению трехмерных структур аптамеров в жидком растворе, чтобы затем разработать «агенты» с более точной пространственной структурой. Исследователи предполагают, что они лучше справятся с лечением рака. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские ученые изобрели особо прочный материал из льда

Красноярские ученые изобрели особо прочный материал из льда

26 Сентября 2019 г.
Он обладает свойствами металла
Новости Красноярска: Красноярские ученые нашли замену химиотерапии

Красноярские ученые нашли замену химиотерапии

23 Сентября 2019 г.
Исследователи предлагают лечить опухоли путем нагрева
Новости Красноярска: Красноярские ученые предупредили об опасности зубных имплантов

Красноярские ученые предупредили об опасности зубных имплантов

19 Сентября 2019 г.
Они становятся причиной инфекции периимплантита
Новости Красноярска: Красноярские ученые придумали способ снизить вред грибов

Красноярские ученые придумали способ снизить вред грибов

16 Сентября 2019 г.
Исследователи расшифровали геном опят
Новости Красноярска: «Норникель» отметили за цифровые проекты и искусственный интеллект

«Норникель» отметили за цифровые проекты и искусственный интеллект

16 Сентября 2019 г.
Компании вручили награду за инновации в области управления нормативно-справочной информацией
Новости Красноярска: На Шалаболинской писанице открыты новые наскальные рисунки

На Шалаболинской писанице открыты новые наскальные рисунки

16 Сентября 2019 г.
Их удалось обнаружить с помощью дронов
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

23 Сентября 2019 г.
Среднесуточные температуры будут держаться на отметке +1°C
Новости Красноярска: В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

26 Сентября 2019 г.
Он находится в аварийном состоянии
Новости Красноярска: В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

В одной из квартир Красноярска нашли тела женщины и четырехлетнего ребенка

25 Сентября 2019 г.
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356