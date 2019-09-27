Красноярские ученые пытаются создать молекулы для лечения рака

Ученые СФУ разрабатывают «терапевтические» молекулы. Они способны находить и воздействовать на больные участки организма. В будущем исследователи надеются создать на их основе новые препараты для диагностики и лечения рака и других опасных заболеваний.

Молекулы, над которыми работают ученые, получили название аптамеры. Их получают на основе цепочек ДНК и РНК. Молекулы способны находить и связываться с пораженными раком клетками — это позволит сделать терапию онкозаболеваний более точной и безопасной для непораженных тканей.

«Удалось доказать, что полученная в результате расчетов трехмерная структура рассматриваемого аптамера имеет наиболее энергетически выгодную конфигурацию в растворе. Подобные молекулы смогут стать удобным «транспортом» для доставки лекарств или, например, фотопротеинов — светящихся молекул, умеющих «сигнализировать» о пораженных заболеванием клетках человеческого тела», — прокомментировал сотрудник лаборатории цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН Роман Морячков.

Ученые уже проводят эксперименты по измерению трехмерных структур аптамеров в жидком растворе, чтобы затем разработать «агенты» с более точной пространственной структурой. Исследователи предполагают, что они лучше справятся с лечением рака.