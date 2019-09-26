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Красноярские ученые изобрели особо прочный материал из льда

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Красноярск
12:58 26 Сентября 2019
красноярск, наука, общество, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские ученые Федерального исследовательского центра совместно с коллегами из Томска и Москвы разработали уникальный материал на основе льда. Он обладает всеми свойствами металла: прочностью, пластичностью, морозостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и небольшим весом. Такой материал можно применять в Арктике при строительстве мостов и различных установок для промышленных предприятий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Исследователи создали армированный лед. Основу композитного материала составляют нити из разного вида волокон — от льняных до полимерных. В них ученые «вморозили» кусок льда. Материал стал прочнее в шесть раз. К тому же он может гнуться. В лабораториях уже хранится более 600 образцов волокон. 

«В арктических условиях лед можно использовать в качестве конструкционного материала, но его беда - низкие показатели по прочности и мгновенный излом. Поэтому, если двигается по переправе техника, то трещина - это все. И возникла мысль, почему бы не использовать тот подход, который есть в авиации. Так мы и создали армированный лед», — цитирует ТАСС одного из изобретателей Вячеслава Бузника.

Отметим, что разработкой уже заинтересовались крупные промышленные компании, работающие в Арктике. 

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