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Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером

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Красноярск
09:49 26 Сентября 2019
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) состоялся финал конкурса «Техностартапы», на котором студенты СФУ представили свои инновационные проекты. Всего на суд жюри представили девять стартапов. 

Первое место занял проект Rescue clothes по созданию детской «умной» куртки. Одежда позволяет отслеживать местонахождение ребенка на улице, в лесу или в длительном походе. Прототип создал студент СФУ Сергей Маленюк. 

«Мы разработали «умную одежду», которая поможет, например, найти пропавшего ребенка. Эта куртка собирает данные о местонахождении своего хозяина благодаря компактному GPS-модулю и оперативно отправляет их на телефон родителей или других родственников. Согласно статистике, в России ежегодно пропадает без вести около пятидесяти тысяч детей. Мы надеемся, что наше изобретение поможет решить эту проблему», — рассказал Сергей Маленюк.

В планах разработчика — создать приложение с удобным интерфейсом, которое позволит потребителям самостоятельно анализировать данные, собранные датчиками «умной одежды». Помимо демисезонного варианта будет создан прототип летней экипировки с электронной «начинкой». Кстати, электроника практически не утяжеляет изделие — о необычности «умной одежды» можно догадаться только по видимым проводам, но этот визуальный недостаток изобретатели обещают исправить в ближайшее время.

Всего по итогам финального этапа конкурса члены жюри выбрали три победителя. Команды получат поддержку от бизнес-инкубатора в реализации своих проектов. Кроме того, студенты будут допущены к участию в конкурсе УМНИК, который позволит начинающим разработчикам привлечь первоначальные инвестиции для реализации их идей.

«Мы планируем сделать участие студентов СФУ в подобных инновационных изобретательских конкурсах ежегодным. Для них это отличная возможность приобрести знания и навыки, которые в рамках традиционного учебного процесса получить невозможно. Нам импонирует дух соревнования, азарт научно-технического творчества, мы готовы поддерживать талантливых молодых изобретателей и следовать новой парадигме Индустрия 4.0. Сейчас один инновационный проект из сотни «выстреливает» на рынке, и в «Технологических стартапах» можно проследить такую же тенденцию. Наше дело — всячески поддерживать в студентах желание участвовать в подобных образовательных инновационных интенсивах», — прокомментировал проректор по науке Сибирского федерального университета Руслан Барышев.

Напомним, «Технологические стартапы» – это совместный проект СФУ и КРИТБИ, нацеленный на поддержку студенческих инновационных разработок. 

Фото: СФУ

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