Красноярские ученые нашли замену химиотерапии

Ученые СФУ изучают новые возможности лечения рака — исследователи предлагают удалять опухоли путем нагрева. Метод локальной гипертермии является альтернативой радио- и химиотерапии, которые имеют большое количество побочных эффектов.

Ученые пробуют нагревать область вблизи раковых клеток до 47 градусов — это вызывает их гибель. В качестве инструмента исследователи используют ультразвук, лазер и переменные магнитные поля. Такой метод подходит и для уничтожения злокачественной опухоли — раковые клетки более чувствительны к высоким температурам, чем здоровые.

«Во-первых, при использовании лазерной термотерапии можно непрерывно следить за процессами прогревания в режиме реального времени и визуализировать температурные изменения в тканях. Во-вторых, нагрев происходит в строго заданном объеме и в соответствии с конфигурацией опухоли. Для ИЛТТ используют инфракрасный лазер: опухоль нагревают до 45 °С, в результате ее клетки практически необратимо повреждаются из-за изменения структуры белка. Лазер воздействует прямо через кожу пациента или лапароскопически, это значит, что хирургические вмешательства сводятся к минимуму. А чтобы сделать процесс нагрева направленным и щадящим здоровые ткани организма — нужно использовать термосенсибилизаторы: магнитные или плазмонно-резонансные наночастицы, которые вводят в кровоток или непосредственно в опухоль», — рассказал аспирант Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Артем Костюков.

Пока локальная гипертермия используется только для повышения эффективности комбинированной и комплексной терапии.