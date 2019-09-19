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Красноярские ученые предупредили об опасности зубных имплантов

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Красноярск
15:54 19 Сентября 2019
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Совместное исследование ученых СФУ и Института медицинских проблем Севера в Красноярске подтвердило опасность зубных имплантов. Результаты эксперимента исследователей опубликованы в журнале «Стоматология».

Специалисты полагают, что импланты часто становятся причиной инфицирования мягких тканей ротовой полости – периимплантита. При этом заболевании необратимо разрушается костная ткань в области протеза, возникают отеки десны, кровотечение и гноетечение. 

Инфекция вызвана загрязнением поверхности протеза, которое ученые обнаружили даже на абсолютно новых имплантах.

«Сравнению подвергли три вида поверхностей: инфицированную поверхность протеза, извлеченного у пациента с периимплантитом, инфицированную поверхность, подвергшуюся обработке лазером, а также поверхность абсолютно нового стерильного имплантата. На новом имплантате были обнаружены следы загрязнения неорганическими соединениями и большое количество посторонних химических элементов, которые могут вызвать заболевание. Поверхность же необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной – в огромных количествах зафиксирован углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера», - пояснили в пресс-службе СФУ.

Ученые предлагают обрабатывать даже поверхности новых имплантов лазером, что позволит удалить загрязнения и предотвратить развитие болезни. Лечить уже возникшую инфекцию также эффективно с помощью лазерной терапии, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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