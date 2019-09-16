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Красноярские ученые придумали способ снизить вред грибов

Главная Наука
Красноярск
17:00 16 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые центра СО РАН совместно с коллегами из Новосибирска и Канады впервые расшифровали геномы четырех видов опят — в будущем это поможет снизить «вредность» этих грибов, говорится в сообщении академии наук. 

Исследователи установили, что многие виды опят провоцируют гибель древесных растений и разрастаются до гигантских размеров. Например, грибница опенка темного занимает площадь более 880 га — грибы обнаружили в штате Орегон. Ученые уверены — «безобидный» гриб может стать патогеном и поражать деревья по всему миру. Благодаря исследованиям биологов и генетиков можно будет лучше понять взаимодействие клеток грибов и изучить их эволюцию. 

«Мы полностью просеквенировали, собрали и аннотировали кольцевые митогеномы четырех видов опенка: A. borealisA. gallicaA. sinapina и A. solidipes, а также ядерный геном A. borealis. Мы надеемся лучше понять механизмы их вредоносного воздействия на деревья и разработать более эффективные методы защиты лесов», — рассказал руководитель исследования, заведующий лабораторией лесной геномики СФУ Константин Крутовский.

В Красноярском крае «неприятности» от грибов схожие — на севере региона растут опята, которые вызывают усыхания хвойных пород деревьев. Ученым предстоит объяснить такое «поведение» грибов. Возможно, это связано с изменением климата. 

Фото: ksc.krasn.ru

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