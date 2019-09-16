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«Норникель» отметили за цифровые проекты и искусственный интеллект

Главная Наука
Красноярск
12:52 16 Сентября 2019
наука, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Компании «Норникель» вручили награду за инновации в области управления нормативно-справочной информацией — ее получил старший вице-президент, финансовый директор Сергей Малышев в рамках IV Международного горно-металлургического SAP-саммита.

Цифровые проекты «Норникеля» неоднократно отмечали высокими наградами и премиями.

«Несколько месяцев назад компания получила золотую награду SAP Quality Awards 2019 за успешное тиражирование SAP ERP на предприятиях Норильского промышленного района», — сказал на форуме заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Леонтович.

Топ-менеджер отметил, что данный проект стал для SAP одним из крупнейших в России по организационному и функциональному объему, а «Норникель» — единственный представитель страны в топ-100 самых инновационных компаний мира.

Сергей Малышев, в свою очередь, поблагодарил всех сотрудников «Норникеля», имеющих отношение к внедрению цифровых проектов.

«Благодаря проактивному подходу нашей ИТ-команды удалось максимально раскрыть потенциал платформы SAP MDM, продемонстрировав преимущество стратегического партнерства двух крупных международных компаний — «Норникеля» и SAP. Успех, безусловно, принадлежит всей нашей команде — амбициозным, креативным ребятам», — сказал спикер.

Так, сервис управления АСУ НСИ ведет около 200 справочников всех предприятий и филиалов компании «Норникель». Его основная задача — централизация и интеграция всей справочной информации. Система позволяет повышать качество и достоверность отчетной документации, а также облегчает унификацию данных всех предприятий и делает проще работу управленческого состава. Благодаря этой разработке, сотрудники не допускают ошибок — данные не дублируются, а вся информация интегрируется в единую платформу.

В частности, сервис управления АСУ НСИ содержит данные о контрагентах и поставщиках, материально-технической базе. Он интегрирован с налоговой службой и Центробанком. Всего к системе подключено более 30 информационных систем компании «Норникель».

Отметим, что сегодня разработчики внедряют автоматическую интеграцию справочника МТР АСУ НСИ с Caterpillar — одним из крупнейших поставщиков оборудования для «Норникеля».

Для запуска и управления системой промышленники первыми на рынке цифровых технологий использовали платформу «Индустрии 4.0» — RPA, чат-боты и искусственный интеллект (AI).

«Виртуальные помощники и роботы приобретают массовый тренд в компании. Например, виртуальный помощник «Ника», чат-бот над системой SAP HCM, мгновенно стал популярным: менее чем за четыре месяца число сотрудников, подписавшихся на услугу, превысило 10 тыс. человек», — подчеркнул ИТ-директор «Норникеля» Юрий Шеховцов.

Добавим, что сотрудники компании в режиме онлайн имеют доступ более чем к 10 сервисам, связанным с HR, — от справок до расчетных листов. В НСИ задействовано более 14 роботов.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

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