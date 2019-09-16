На Шалаболинской писанице открыты новые наскальные рисунки

На Шалаболинской писанице на юге Красноярского края обнаружены ранее неизвестные наскальные рисунки – петроглифы. Исследователи открыли их на отвесных скалах с помощью дронов.

Рисунки были покрыты мхами и лишайниками, для «прочтения» их потребовалось очистить. На камнях древними людьми вырезаны лоси, маралы, козлы, медведи, кабаны, быки, а также мужчины в лодках, верхом на лошадях и даже на лыжах, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Большая Азия».

Кроме того, на скалах изображены сцены охоты и культовых обрядов. Археологи указывают на необходимость проведения реставрационных работ на Шалаболинской писанице, так как изображения могут быть скрыты под слоями мусора и земли. Также в планах – создать там музей под открытым небом.

Отметим, что Шалаболинская писаница является памятником наскального искусства. Она расположены на правом берегу реки Туба. Насчитывается около 500 плоскостей и скальных фризов с рисунками. Древние люди оставили изображения на всем протяжении скалы на высотах от 2,5 до 150 метров.

Фото: РГО