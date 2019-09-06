Красноярские ученые изучают причины интернет-зависимости у подростков

Красноярские ученые института медицинских проблем Севера научного центра СО РАН изучают причины, которые вызывают интернет-зависимость у подростков. Для того, чтобы определить все факторы, исследователи проанализировали зарубежную литературу.

Выяснилось, что предрасположенность к интернет-зависимости может быть обусловлена генетическими особенностями, а также семейными, социальными и этнокультурными факторами. Об этом, в том числе, говорят данные, полученные на близнецах. Ученые уже начали собственный проект. Для этого они отобрали несколько групп подростков, проживающих в Красноярске, Абакане и Кызыле.

«Есть теоретические предпосылки к тому, что существуют врожденные причины предрасположенности к интернет-зависимости, которые заключаются в генетически программируемой секреции определенных нейромедиаторов. Если они будут найдены, тогда, возможно, получится синтезировать фармакологические препараты, для лечения тяжелых случаев. Также появится возможность оценивать степень генетического риска, с какой-то вероятностью предсказывать появление интернет-зависимости, разрабатывать стратегии ранней профилактики и новые подходы к лечению заболевания», — сказал руководитель исследовательской группы Сергей Терещенко.

По словам ученых, интернет-зависимость — это новый феномен, поэтому точные способы лечения еще не разработаны. Существует техника адаптации, то есть метод отвлечения от Сети. Помогать в этом процессе должны друзья, родственники и родители. Им следует напоминать ребенку, что тот слишком долго сидит в интернете.

«В тяжелых случаях медики пытаются использовать лекарства. Все эти методики пока находятся на стадии разработки, ученые не могут с уверенностью сказать, что они работают для всех. Важно помнить, что зависимого ребенка нельзя просто отключить от интернета. Это может только ухудшить ситуацию и спровоцировать агрессию», — говорят исследователи.

Отметим, что проект красноярских ученых поддержан Российским фондом фундаментальных исследований.