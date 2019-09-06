Красноярские ученые придумали способ мгновенной разморозки автомобильных стекол зимой

Красноярские ученые придумали уникальные токопроводящие материалы, способные мгновенно разморозить автомобильные стекла по всей поверхности. Новые технологиb, уверены изобретатели, пригодятся и при обустройстве помещений — пленку можно нанести на любое стекло в доме или в офисе. Обогреватель является безопасным и энергосберегающим. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского центра СО РАН.

По словам ученых, техническую идею для нового изобретения подсказала природа. Так, один из авторов проекта Станислав Хартов на берегу одной из алтайских рек обнаружил участок рельефа необычной структуры — некоторые фрагменты суши были очерчены узкими канавами, которые образовались при естественном высыхании. Этот природный феномен дал подсказку исследователям.

Технология производства следующая: на пластиковую пленку необходимо нанести тонкий слой биоразлагаемого полимера, способного растворяться в воде. Далее заготовку нужно отправить в камеру под воздействие горячего воздуха.

«В результате поверхностный слой деформируется, покрываясь сетью ячеек, ограниченных глубокими трещинами. Причем их размер можно изменять, варьируя параметры биоразлагаемого полимера и интенсивность теплового воздействия. Получившийся шаблон мы называем самоорганизующимся, поскольку задаем для него лишь внешние условия, а ячейки произвольной формы он образует самостоятельно, — сказал Станислав Хартов.

После проделанных действий заготовку отправляют в другую камеру, где на нее напыляют металл — он заполняет пространство между ячейками. В завершении ученые покрывают материал слоем углеродных нанотрубок.

По словам разработчиков, инновационные пленки гораздо дешевле американских аналогов. При производстве не нужно использовать дорогостоящее оборудование, достаточно обыкновенных распылителей. При использовании пленки стекло остается прозрачным, а также быстрее нагревается. Пленку можно искусственно затемнить.

В настоящее время исследователи закончили ряд испытаний — им удалось произвести около 2 км прозрачной пленки.