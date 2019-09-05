Три красноярские компании получили многомиллионные гранты на инновации

Федеральный Фонд содействия инновациям выделил 40 млн рублей на развитие проектов красноярских компаний. Три организации признаны победителями всероссийского конкурса.

Грант в размере 20 млн рублей получили авторы проекта по расширению производства ультрафиолетовой светодиодной сушки для полиграфической промышленности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Еще 15 млн получат разработчики инновационного удобрения на основе микроводорослей. Эксперты отметили высокую экологичность продукта и эффективность в восстановлении плодородия почвы.

Исследователи из СибГУ им. М.Ф. Решетнева получат грант в размере 5 млн рублей на развитие технологии облагораживания древесины березы за счет сквозной пропитки красителями. Красноярские ученые выяснили, что прокрашенная древесина березы по технологическим и эксплуатационным свойствам превосходит древесину ценных твердолиственных пород и подходит для производства оправ.