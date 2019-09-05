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Три красноярские компании получили многомиллионные гранты на инновации

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Красноярск
09:17 5 Сентября 2019
общество, красноярск, инновации
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Федеральный Фонд содействия инновациям выделил 40 млн рублей на развитие проектов красноярских компаний. Три организации признаны победителями всероссийского конкурса. 

Грант в размере 20 млн рублей получили авторы проекта по расширению производства ультрафиолетовой светодиодной сушки для полиграфической промышленности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Еще 15 млн получат разработчики инновационного удобрения на основе микроводорослей. Эксперты отметили высокую экологичность продукта и эффективность в восстановлении плодородия почвы.

Исследователи из СибГУ им. М.Ф. Решетнева получат грант в размере 5 млн рублей на развитие технологии облагораживания древесины березы за счет сквозной пропитки красителями. Красноярские ученые выяснили, что прокрашенная древесина березы по технологическим и эксплуатационным свойствам превосходит древесину ценных твердолиственных пород и подходит для производства оправ. 

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