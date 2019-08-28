Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019

Студентка Института электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М.Ф. Решетнева Кристина Желтова получила медаль за высшее мастерство в компетенции «Программные решения для бизнеса» на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019.

Кристина – выпускница Аэрокосмического колледжа (2017 год), обучалась на специальности «Программирование в компьютерных системах». Сейчас она получает высшее образование в Институте электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М.Ф. Решетнева по направлению «Разработка и сопровождение информационных систем и web-приложений». Является работником АО «Красмаш». В этом году она уже выиграла Кубок Альберта Эйнштейна по разработке программного обеспечения в рамках движения WorldSkills (Albert Einstein Cup of Software Development).

На чемпионате мира по профессиональному мастерству от СибГУ им. М.Ф. Решетнева участвует и выпускник Аэрокосмического колледжа по специальности «Технология машиностроения» Федор Тимохов. Он занял 5 место в компетенции «Командная работа на производстве».

Всего у в чемпионате соревновались более 1,5 тысячи молодых ребят из 69 стран мира. Российскую национальную сборную будут представлять 63 конкурсанта из 24 регионов страны. Среди них 18 участников из Москвы, 14 из Татарстана, 14 участников представляют Кемеровскую область. В составе сборной 2 конкурсанта из СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Поздравляем наших студентов с успешным выступлением и желаем новых побед!

Фото: пресс-служба СибГУ им. М.Ф. Решетнева

По материалам пресс-службы СибГУ им. М.Ф. Решетнева