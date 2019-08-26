Красноярские ученые озвучили стоимость биоразлагающихся пакетов

Красноярские ученые центра СО РАН озвучили стоимость биоразлагаемого пластика, который удалось создать с помощью специально выведенных бактерий. Так, один экологичный пакет будет стоить около 140 рублей, что в несколько раз дороже изделий из бумаги или полиэтилена. Однако стоимость можно уменьшить, уверены исследователи.

«Цену можно снизить при создании масштабных производств и их размещении вблизи предприятий пищевой промышленности, отходы которых должны стать наиболее доступными субстратами для культивирования бактерий», — цитирует пресс-служба научного центра доцента базовой кафедры «Биотехнологии» СФУ Анну Шумилову.

С помощью инновационного пластика можно будет в короткие сроки разгрузить переполненные полимерными отходами свалки, частично отказаться от строительства дорогостоящих мусоросжигательных заводов и запуска перерабатывающих предприятий, уверены исследователи.

К тому же экологичный пластик можно использовать в медицине — из полимеров можно изготавливать перевязочные материалы, шовные нити и костные протезы, обладающие высокой биосовместимостью. Материалы способны естественным путем рассасываться в организме, что позволяет исключить повторные операции.

Напомним, красноярские ученые совместно со специалистами из Индии создали нетоксичный и саморазлагающийся пластик. Ученые получают полимер с помощью бактерии Cupriavidus eutrophus B-10646. Благодаря ей материал легко поддается переработке и способен саморазрушаться.