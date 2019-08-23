В Красноярске впервые чипировали мальков осетра

В Красноярске ученые СФУ впервые чипировали граммовых мальков осетра. Исследователи собираются определить эффективность искусственного разведения рыба, а также скорректировать систему по выращиванию осетровых в Енисее. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

По словам ученого Сергея Чупрова, в 90-е годы в России снизилась популяции осетра, рыбу тоннами незаконно вылавливали из Енисея, а восстанавливается этот вид очень долго.

«Половозрелость осетра наступает в 20 лет. Только после этого он возвращается в реки и начинает откладывать икру. Сейчас в России отлов осетровых запрещен и активно идет их искусственное выращивание. Счет мальков идет на миллионы, но при этом никто не знает, сколько из них выживает. Поэтому мечение рыб просто необходимо для оценки эффективности их воспроизводства и промыслового возврата», — подчеркнул ученый.

Специалисты отказались от перфорации плавников рыбы, так как эта процедура не всегда является безобидной. Они отдали предпочтение электронному чипированию. С помощью специального прибора в кожу малька вживляется маленький имплант.

«После будем отслеживать реакцию рыбы: насколько метка хорошо прижилась и как рыба с ней растет. Дальше должна быть разработана программа по ежегодному тестовому вылову из реки, чтобы отследить рыб с метками. Выловленную, к примеру через год, особь поднесут к специальному детектору, он считает чип и воспроизведет звуковой сигнал», — рассказал доцент кафедры водных и наземных экосистем ИФБиБТ Иван Зуев.

Ученые поставили метки 1000 мальков. В начале сентября их планируют выпустить в Енисей.

Фото: СФУ