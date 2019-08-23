23 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске впервые чипировали мальков осетра

Главная Наука
Красноярск
16:11 23 Августа 2019
наука, общество, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске ученые СФУ впервые чипировали граммовых мальков осетра. Исследователи собираются определить эффективность искусственного разведения рыба, а также скорректировать систему по выращиванию осетровых в Енисее. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. 

По словам ученого Сергея Чупрова, в 90-е годы в России снизилась популяции осетра, рыбу тоннами незаконно вылавливали из Енисея, а восстанавливается этот вид очень долго. 

«Половозрелость осетра наступает в 20 лет. Только после этого он возвращается в реки и начинает откладывать икру. Сейчас в России отлов осетровых запрещен и активно идет их искусственное выращивание. Счет мальков идет на миллионы, но при этом никто не знает, сколько из них выживает. Поэтому мечение рыб просто необходимо для оценки эффективности их воспроизводства и промыслового возврата», — подчеркнул ученый.

Специалисты отказались от перфорации плавников рыбы, так как эта процедура не всегда является безобидной. Они отдали предпочтение электронному чипированию. С помощью специального прибора в кожу малька вживляется маленький имплант.  

«После будем отслеживать реакцию рыбы: насколько метка хорошо прижилась и как рыба с ней растет. Дальше должна быть разработана программа по ежегодному тестовому вылову из реки, чтобы отследить рыб с метками. Выловленную, к примеру через год, особь поднесут к специальному детектору, он считает чип и воспроизведет звуковой сигнал», — рассказал доцент кафедры водных и наземных экосистем ИФБиБТ Иван Зуев. 

Ученые поставили метки 1000 мальков. В начале сентября их планируют выпустить в Енисей. 

Фото: СФУ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские ученые нашли новый метод борьбы с насекомыми-вредителями

Красноярские ученые нашли новый метод борьбы с насекомыми-вредителями

23 Августа 2019 г.
Они предлагают высаживать «мишени»
Новости Красноярска: Спутниковые снимки помогут красноярским ученым узнать о проблемах восстановления лесов

Спутниковые снимки помогут красноярским ученым узнать о проблемах восстановления лесов

21 Августа 2019 г.
Деревья гибнут из-за пожаров и плохо восстанавливаются
Новости Красноярска: Красноярские орнитологи выясняют причины гибели краснокнижных рыбоядных птиц

Красноярские орнитологи выясняют причины гибели краснокнижных рыбоядных птиц

14 Августа 2019 г.
Количество скоп сокращается
Новости Красноярска: Красноярские ученые изучают окружающую среду в Норильске

Красноярские ученые изучают окружающую среду в Норильске

14 Августа 2019 г.
Они исследуют воздействие промышленных отходов на растения и животные
Новости Красноярска: Красноярский школьник заставил электромобили дольше работать без зарядки

Красноярский школьник заставил электромобили дольше работать без зарядки

13 Августа 2019 г.
Проект поддержан Красноярским краевым фондом науки
Новости Красноярска: СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics

СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics

13 Августа 2019 г.
Очередная редакция рейтинга опубликована в июле 2019 года
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

21 Августа 2019 г.
Жилье передадут людям, которых переселяют из аварийных домов
Новости Красноярска: Красноярец научился выращивать гигантские томаты

Красноярец научился выращивать гигантские томаты

20 Августа 2019 г.
Мужчина увлекся садоводством на пенсии
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

20 Августа 2019 г.
Они начнут действовать с 1 января 2020 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356