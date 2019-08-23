Красноярские ученые нашли новый метод борьбы с насекомыми-вредителями

Красноярские ученые центра СО РАН предложили новый метод борьбы с вредителями. Биологи начнут высаживать на территориях дозорные плантации. Это растения, которые будут поедать насекомые, оставляя в покое ценную древесину.

«В первом случае - на плантациях высаживают местные для страны-экспортера виды древесных растений, имеющие экономическую ценность на мировом рынке. Как правило, такие растения идут на экспорт для озеленения и ландшафтного дизайна (например, бонсаи). Во втором случае, дозорные плантации – это посадки саженцев или взрослых растений, которые являются неместными для принимающей страны», — сказала старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Кириченко.

Насекомые смогут сменить вкусовые предпочтения и переключиться на чужеродные растения. Такие деревья будут привлекать вредителей больше, так как они пока не имеют устойчивости к насекомым. Экзотические зеленые насаждения станут «мишенями» для вредителей.