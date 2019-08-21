Путешествие в феминистскую бездну

В Красноярске прошла серия лекций на тему феминизма. Прочла их девушка Ольга Казакевич, некогда учившаяся и даже работавшая в СФУ. Сейчас пишет докторскую диссертацию в Центрально-Европейском университете Будапешта. «Оля замечательная исследовательница, а в нашем городе такие качественные лекционные погружения бывают редко», говорилось в анонсе лекции, которую озаглавили «Феминизм и его (воображаемые) географии». Sibnovosti.ru получили аудиозапись мероприятия.

«Я надеюсь, все прочитали и знают, куда они пришли, чтобы потом дискуссия была взвешенной и по делу… Думаю, мне и людям, знакомым с феминистской теорией, не очень хотелось бы обсуждать, зачем нужен феминизм. Поэтому я рассчитываю на плодотворное сотрудничество», - начала Казакевич. Она тут же извинилась за свой русский язык - говорить на английском, а может быть на польском выпускнику красноярского журфака было бы проще.

Идея организовать эту лекцию пришла автору после того, как в июле этого года в КИЦе подобная встреча не состоялась. Тогда, напомним, с монологами о правах женщин пыталась выступить гражданка Великобритании Харриет Филипс. Но студентке Кембриджского университета сделать этого не удалось. Красноярские мужчины-полицейские не то, чтоб были против таких встреч, но напомнили гостье, что по туристической визе можно лицезреть красоты, а никак не заниматься публичными выступлениями.

«У них был козырь, что девочка не местная. Со мной такое не прокатит», - ответственно заявила Казакевич и попросила остановить ее лекцию о трех волнах феминизма через 20, максимум 25 минут. Странно, что сильная женщина сама не смогла завести будильник.

А дальше начался рассказ, что три волны феминизма были лишь в Англии и США, но лектор расскажет еще и о том, как это движение развивалось в коммунистических и колониальных странах. Первая волна - борьба за право: голоса, собственности и т.д. и т.п. Вторая - за право распоряжаться своим телом. Третья - постфеминизм при достигнутом равенстве. Если с первым и вторым понятно (что мы, нелюди что ли), то последняя для любого здравомыслящего человека больше похожа на фразу «беситься с жиру».

Что же до нашей родины, то, оказалось, в советские времена мы жили в стране победившего феминизма (надо маме сказать). Где и когда состоялась кровавая битва, лектор уточнила позже, пересказывая исторические справки о принятии Семейных кодексов и тому подобных документов.

«Когда развалился Советский союз, именно гендер сексуальности становится одной из ключевых точек приложения всяческих идеологических усилий, местом идеологической интервенции», - сказала что-то чересчур умное Казакевич.

Умного вообще было очень много: «мейнстрим», «колониальный феминизм», «гендерная повестка», цитаты «нежно любимых авторов» (странно, что не авторш), «автономный индивид», «глобальный феминистский диалог»…

Если обобщить первый час лекции, то смысл лекции оказался прост: в разных странах феминизм свой, но при этом штука эта глобальная. В принципе в каждой стране свой футбол, но штука эта тоже глобальная. Или свой сыр. Или система работы канализации. Но именно этот разный феминизм для Казакевич, как оказалось, является «проблемой, которая сложнее, чем кажется на первый взгляд».

А далее пошли вопросы. Уточняли про советские Семейные кодексы, советовали гендерных исследовательниц из Белорусии. Представитель западного материального феминизма (да, она так представилась! почему не представительница?) уточняла про контексты «нашего» феминизма.

На мой сугубо мужской взгляд, лекция по большому счету составляла бег по кругу. Причем Ольга была права - с языком у нее есть проблемы, потому что большие блоки ее выступления казались набором слов и несвязных фраз. Хотя для понимания, возможно, нужно быть феминисткой.

Как так получилось, что Ольга Казакевич ею стала и начала читать странные лекции, одному богу известно. Нам же известно, что Ольга в свое время работала редактором на одной из радиостанций. Чтобы попасть на работу, сотрудникам приходилось минут 10 идти с остановки через частный сектор. Так вот за все время существования там студии, а это лет 10 точно, только Ольгу Казакевич, шедшую на работу, однажды укусила собака. После этого она стала единственным сотрудником коллектива, кого с остановки забирал водитель. Остальные работники разных гендеров так и ходили по Николаевке пешком.



текст: Сергей Санников

фото: vk.com/annasobol