Спутниковые снимки помогут красноярским ученым узнать о проблемах восстановления лесов

Красноярские ученые научились предсказывать восстановительные процессы деревьев после лесных пожаров с помощью спутниковых снимков. Исследователи уже опробовали новый метод в Забайкальском крае — там деревья плохо регенерируют из-за засушливого климата и частых пожаров. Об этом рассказали в научном центре СО РАН.

У каждой территории в России уникальная экосистема и свои особенности, влияющие на рост деревьев. Чтобы определить, как быстро леса восстанавливаются от лесных пожаров, красноярские ученые используют данные дистанционного зондирования Земли.

«Ученые провели мониторинг пройденных огнем территорий Забайкальского края и продемонстрировали, что по спутниковым данным можно отслеживать и предсказывать восстановительные процессы. В ходе работы было продемонстрировано, что возобновление лесов занимает десятки лет, а в Забайкальском крае оно существенно затруднено в связи с засушливыми условиями», — рассказали ученые.

Исследователи проанализировали несколько факторов: интенсивность пожаров, рельеф местности, состояние леса, уровень температур. Чаще всего восстанавливаться после пожаров деревьям мешает высокая частота пожаров и повышенная температура грунта. Повторные возгорания часто приводят к полной гибели деревьев и впоследствии к трансформации лесов в степи.

Помочь лесам регенерировать могут люди, уверены ученые.

«Восстановлению лесов можно помочь, к примеру, высаживая деревья. В то же время, необходимо усилить меры по предотвращению возникновения и распространения пожаров», — отмечают специалисты.

Сейчас эксперты СО РАН учатся определять границы лесных пожаров в Сибири и площади незаконных вырубок в тайге с помощью искусственного интеллекта.

Фото: СО РАН