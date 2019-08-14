Красноярские орнитологи выясняют причины гибели краснокнижных рыбоядных птиц

Красноярские орнитологи впервые окольцевали краснокнижных рыбоядных птиц. В последние десятилетия в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается снижение численности скоп. Ученые пытаются выяснить, с чем связана гибель и без того редких птиц. Вероятной причиной исследователи считают смерть во время миграций и на местах зимовок. Чтобы досконально выяснить все факторы, на птиц в Саяно-Шушенском заповеднике установили GPS-трекеры. Об этом рассказали в пресс-службе заказника.

«Орнитологи совместно с заповедными специалистами обследовали наиболее подходящие для гнездования скопы участки заповедника и его охранной зоны, обнаружили новые гнезда, проверили на предмет заселенности уже известные гнезда, и, впервые за историю исследования этого вида в заповеднике, окольцевали птиц и установили на них GPS—GSM-трекеры, которые позволят в режиме реального времени отследить миграционные пути и места зимовок птиц», — рассказали в заповеднике.

На территории заказника ежегодно гнездятся 8-10 пар скоп. Эти пернатые питаются рыбой и являются индикаторами состояния водных экосистем, утверждают орнитологи.

Пока ученые окольцевали трех птиц — сейчас скопы находятся на территории заповедника, где нет мобильной связи. Орнитологи «увидят» птиц, когда они начнут миграцию — тогда все накопленные в памяти устройства координаты положения птицы будут получены наблюдателями.

Фото: Саяно-Шушенский заподвеник