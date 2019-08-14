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Красноярские ученые изучают окружающую среду в Норильске

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Красноярск
09:15 14 Августа 2019
общество, наука, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученые красноярского Института леса имени Сукачева изучают окружающую среду в Норильске. Им предстоит исследовать воздействие промышленных отходов на растения и животных. Специалисты определили 19 контрольных точек забора образцов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт «Северный город». Ученые производят отбор проб почвы, растений и насекомых. 

Замдиректора Института леса по научной работе, доктор биологических наук Александр Пименов отметил, что в ходе исследования его коллеги заметили в городе грызунов бурозубок, что свидетельствует об удовлетворительной экологической ситуации в местах отбора проб.

«Чем больше бурозубок на территории, тем лучше экологическая ситуация. За сутки она съедает по массе насекомых больше, чем весит сама. Если бы этот корм был токсичен, содержал в большом количестве тяжелые металлы, отравляющие вещества, она бы не выжила», — пояснил ученый. 

Исследователи отмечают большое количество насекомых в северном городе, что также является благоприятным знаком. Насекомые крупные, видовое разнообразие большое, что свидетельствует о комфортных условиях для их существования и размножения.

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