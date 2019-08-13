Красноярский школьник заставил электромобили дольше работать без зарядки

Юный изобретатель из Красноярска Иван Цирис придумал, как увеличить запас хода гибридных и электрических автомобилей. Его задумка поможет современным машинам проезжать на одной заправке большее количество километров. Об этом рассказали в Краевом фонде науки.

По словам школьника, из-за сложной экологической обстановки и высокой стоимости топлива многие автомобилисты стали отказываться от машин, работающих на бензиновом двигателе.

«Особенно активно сегодня развивается рынок гибридных и электрических автомобилей. Если первые уже получили распространение в России, то со вторыми ситуация проблемная: отсутствие инфраструктуры зарядных станций в регионах нашей страны делает электромобили непригодными для передвижения даже на малые расстояния», – сказал Иван Цирис.

Школьник предложил заменить используемые гидравлические амортизаторы на созданное им устройство – регулируемый электромагнитный амортизатор подвески транспортного средства.

«Механическая энергия, которая возникает при движении транспорта по неровным поверхностям, не будет рассеиваться в виде тепла в окружающую среду, а преобразуется в электроэнергию, возвращающуюся в бортовую сеть автомобиля», — рассказал ученик.

Машины смогут дольше работать без подзарядки, а люди начнут чаще приобретать экологически безопасный транспорт, уверен красноярец. Машины-гибриды также выиграют от новой установки — вместе с увеличением запаса хода у них будет значительно сокращен расход бензина.

Отметим, что проект красноярского школьника уже поддержал Краевой фонд науки.

Фото: ККФН