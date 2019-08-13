СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics

Webometrics Ranking of World’s Universities опубликовал традиционный рейтинг мировых университетов по уровню их присутствия в сети.

Сибирский федеральный университет улучшил свои позиции, заняв 17-е место среди российских вузов и 1532-е в мире. Очередная редакция рейтинга опубликована в июле 2019 года.

Напомним, Webometrics оценивает данные о 28 тысячах вузов по всему миру. Основными критериями оценки являются цитируемость публикаций учёных и присутствие университетов в Интернете. Данные собираются два раза в год: в январе и июле.

«Мы безусловно понимаем всю важность узнаваемости университета в веб-пространстве — сегодня это один из показателей открытости университета широкой общественности и международному академическому сообществу. В 2019 году СФУ поднялся на 75 позиций. К слову, наиболее внушительную динамику СФУ показал по критерию „Открытость“. Мы поднялись более чем на 500 пунктов по сравнению с январём 2019 года. Это свидетельствует о том, что работа по ведению профилей наших сотрудников в Google Scholar citations приносит свои плоды», — прокомментировал результаты рейтинга врио ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ