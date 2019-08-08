Школьники из Красноярского края отправятся на RobotChallenge в Пекин. Это крупнейшие международные соревнования по робототехнике, которые проводятся с 2004 года.

14 ребят из Дудинки, Заполярного, Мончегорска, Никеля, Норильска и Читы, а также семь преподавателей, которые весь этот год делились своими знаниями и опытом с учениками, смогут продемонстрировать все то, что удалось достичь за этот учебный год.

Все они занимаются в школах «РобоНикель» - совместном образовательном проекте горно-металлургической компании «Норникель» и школы робототехники «Cyber Class». Проект предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удалённых регионах России с целью формирования кадров для высокотехнологичных профессий будущего.

Для участия в соревнованиях ребята вместе с преподавателями выбрали сложные категории – это и РобоСумо, где, как в настоящем сумо, роботы-участники разных весовых категорий пытаются вытолкнуть оппонента за пределы круга. Это и, РобоБоулинг, где правила те же, что и в настоящем боулинге – выбить страйк. Самое непредсказуемое задание – Unknown Mission, детали которого участники смогут узнать лишь в день соревнований.

Перед самым началом соревнований RobotChallenge, в начале августа, все ученики и преподаватели соберутся в Москве в школе Cyber Class на подготовительный интенсив, где в течение недели будут усиленно готовиться к RobotChallenge вместе с одним из лучших тренеров России по робототехнике Павлом Томшиным.

«Соревнования — это, в первую очередь, возможность сравнить свои достижения с другими и понять, что ты круче, или еще надо немного поработать. Организаторы сказали, что будет около 4000 команд, а это очень много», — рассказал Томшин.

На RobotСhallenge участники соревнуются в следующих номинациях:

Robot Sumo – РобоСумо, робототехническое отражение реального спорта. Как и в настоящем сумо, роботы-участники разных весовых категорий пытаются вытолкнуть оппонента за пределы круга.

Air Race – гонка в воздухе, состязание дронов. Роботы должны продемонстрировать навыки маневрирования в трех измерениях.

Line Follower – гонка по линии, оценивается способность робота проехать вдоль по линии за максимально быстрое время.

Puck Collect – сбор шайб, соревнуются два робота, каждый должен собрать максимальное количество цветных дисков и положить их в коробку соответствующего цвета.

Humanoid Sprint – гонка гуманоидов, человекоподобные роботы соревнуются в беге на 200 см.

Freestyle – фристайл, соревнование, дающее простор для творчества. В этой номинации участники представляют свои собственные разработки.

Robot Bowling – РобоБоулинг. Роботы участвуют во стольких видах спорта, и боулинг не остался в стороне. Правила те же, что и в настоящем боулинге - главное, выбить страйк!

LEGO Unknown Mission – неизвестная миссия LEGO, самое непредсказуемое задание, детали которого участники смогут узнать лишь в день соревнований. Состязание для настоящих смельчаков, способных быстро решать поставленные задачи и воплощать инновационные идеи.

В 2018 году в соревнованиях RobotChallenge приняли участие 2288 робототехников из 30 стран, было собрано 1478 роботов, судили состязания 445 судей.

по информации компании «Норникель»

фото: компания «Норникель»