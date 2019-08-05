В Богучанском районе нашли крупный могильник V века

Красноярские археологи обнаружили в Богучанском районе могильник V века. Эту находку уже назвали крупнейшим и самым ранним из найденных погребений в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба СФУ.

«Это первый могильник эпохи раннего Средневековья, обнаруженный в лесной зоне края. Находка поможет пролить свет на историю развития региона, культуру, традиции и обрядность средневекового населения Сибири», — говорится в сообщении.

Археологическая экспедиция проходила в Богучанском районе, у Нижнего Приангарья. В ней принимали участие студенты, преподаватели СФУ, археологи Цзилиньского и Пекинского народных университетов. В 12 погребениях археологи обнаружили около двух тысяч разнообразных предметов: наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.

Образцы находок направят в Китай, где будут проведены палеогенетические исследования.

Фото: СФУ