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СФУ официально подтвердил назначение нового ректора

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Красноярск
16:26 30 Июля 2019
красноярск, сфу, ректор, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Сибирском федеральном университете официально подтвердили информацию о назначении нового и.о. ректора. Пост занял доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях, кандидат философских наук Максим Румянцев. Завтра состоится первая пресс-конференция нового руководителя вуза. Бывший и.о. ректора Владимир Колмаков остался в ученом совете, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Приказом Министра науки и высшего образования Российской Федерации временно исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета назначен заместитель министра образования Красноярского края Максим Румянцев. Временно исполняющий обязанности ректора будет работать в должности с 30 июля 2019 года до назначения в установленном порядке распоряжением Правительства России», - говорится в официальном сообщении на сайте Сибирского федерального университета.

В вузе добавили, что Максим Румянцев окончил Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева в 1999 году. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2014 году прошел обучение в Московской школе управления «Сколково», в 2018 году — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте.

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