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Красноярцы связали «гибель» деревьев во дворах с дымкой от лесных пожаров

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Красноярск
12:52 29 Июля 2019
наука, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы заметили, что на листьях некоторых деревьев появились коричневые пятна. В частности, пораженные деревья заметили во дворах в Зеленой роще, на Взлетке, а также на пр. Красноярский рабочий. Горожане подозревают, что деревья начали гибнуть из-за дымки от лесных пожаров. Однако ученые опровергли эту информацию и озвучили истинную версию этого биологического процесса. 

«Коричневение тополей и присутствие на листьях пятновидных повреждений — результат жизнедеятельности тополевой моли-пестрянки — микроскопической бабочки из отряда Lepidoptera. Это насекомое известно своими регулярными вспышками массового размножения в Красноярске и других населенных пунктах Сибири. Вредит североамериканскому интродуценту — тополю бальзамическому и его гибридам. В городах растения в значительной степени испытывают техногенную нагрузку, вследствие чего их устойчивость к вредителям, в особенности скрытоживущим, может снижаться, — рассказала биолог СО РАН Наталья Кириченко. 

Один лист тополя одновременно поражают несколько сотен насекомых. Люди не могут разглядеть моль, поэтому связывают усыхание листьев с другими внешними факторами. 

«Гусеницы этого вида моли ведут скрытый образ жизни — минируют листья — выгрызают полости в толще листовой пластинки, оставляя нетронутой кожицу листа. Красноярск не единственный регион, где моль дает вспышки массового размножения. Такие случаи наблюдали в разное время в разных регионах страны», — пояснила биолог. 

Пораженные деревья начинают сбрасывать листья на месяц-полтора раньше срока. Численность вредителей, поедающих тополя, каждый год разная, в зависимости от популяции «врагов» — паразитических насекомых.  

Отметим, что красноярские биологи сейчас занимаются поиском наиболее эффективного способа борьбы с вредителям в условиях города.

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