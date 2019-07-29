Красноярцы связали «гибель» деревьев во дворах с дымкой от лесных пожаров

Красноярцы заметили, что на листьях некоторых деревьев появились коричневые пятна. В частности, пораженные деревья заметили во дворах в Зеленой роще, на Взлетке, а также на пр. Красноярский рабочий. Горожане подозревают, что деревья начали гибнуть из-за дымки от лесных пожаров. Однако ученые опровергли эту информацию и озвучили истинную версию этого биологического процесса.

«Коричневение тополей и присутствие на листьях пятновидных повреждений — результат жизнедеятельности тополевой моли-пестрянки — микроскопической бабочки из отряда Lepidoptera. Это насекомое известно своими регулярными вспышками массового размножения в Красноярске и других населенных пунктах Сибири. Вредит североамериканскому интродуценту — тополю бальзамическому и его гибридам. В городах растения в значительной степени испытывают техногенную нагрузку, вследствие чего их устойчивость к вредителям, в особенности скрытоживущим, может снижаться, — рассказала биолог СО РАН Наталья Кириченко.

Один лист тополя одновременно поражают несколько сотен насекомых. Люди не могут разглядеть моль, поэтому связывают усыхание листьев с другими внешними факторами.

«Гусеницы этого вида моли ведут скрытый образ жизни — минируют листья — выгрызают полости в толще листовой пластинки, оставляя нетронутой кожицу листа. Красноярск не единственный регион, где моль дает вспышки массового размножения. Такие случаи наблюдали в разное время в разных регионах страны», — пояснила биолог.

Пораженные деревья начинают сбрасывать листья на месяц-полтора раньше срока. Численность вредителей, поедающих тополя, каждый год разная, в зависимости от популяции «врагов» — паразитических насекомых.

Отметим, что красноярские биологи сейчас занимаются поиском наиболее эффективного способа борьбы с вредителям в условиях города.