19 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские ученые разработали технологию для усовершенствования производства спутников

Главная Наука
Красноярск
11:57 19 Июля 2019
технологии, космос, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева разработали оборудование для электронно-лучевой сварки. Технология красноярских инженеров позволит усовершенствовать производство спутников, а сами аппараты станут меньше и легче. Для ракетно-космических предприятий это важно, так как главная тенденция сегодня - миниатюризация спутников.

«Преимуществом электронно-лучевой сварки (ЭЛС) является возможность получать высокопрочные соединения из тугоплавких, активных металлов и сплавов толщиной от 0,1 до 300 мм. Швы получаются очень узкими, практически незаметными, но очень глубокими с устойчивыми механическими свойствами», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства образования.

Ученые СибГУ уже создали систему управления ЭЛС, которая позволит полностью автоматизировать процесс сварки. Кроме того, они разработали оборудование нового поколения – электронно-лучевую пушку, которая позволяет делать тончайшие швы.

Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ученые нашли мутагенность и токсичные вещества в пробах воды из Абаканской протоки

Ученые нашли мутагенность и токсичные вещества в пробах воды из Абаканской протоки

16 Июля 2019 г.
Их содержание не является критичным
Новости Красноярска: Красноярские студенты придумали сложнейший механизм для заваривания чая

Красноярские студенты придумали сложнейший механизм для заваривания чая

16 Июля 2019 г.
Привычные материалы в конструкции используются нестандартным способом
Новости Красноярска: Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

15 Июля 2019 г.
Конструкции можно устанавливать в любых помещениях
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

8 Июля 2019 г.
Как избежать столкновения с хищником
Новости Красноярска: Красноярские ученые научились определять токсичность наночастиц

Красноярские ученые научились определять токсичность наночастиц

3 Июля 2019 г.
Некоторые материалы могут быть ядовитыми
Новости Красноярска: В Красноярске открылся первый Институт Конфуция

В Красноярске открылся первый Институт Конфуция

3 Июля 2019 г.
Это центр китайского языка и культуры
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские «Столбы» могут закрыть из-за пожаров и медведей

Красноярские «Столбы» могут закрыть из-за пожаров и медведей

16 Июля 2019 г.
Заповедник испытывает колоссальную нагрузку
Новости Красноярска: В Красноярск тянет дымом

В Красноярск тянет дымом

14 Июля 2019 г.
Из-за лесных пожаров горожанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу
Новости Красноярска: Завтра в Красноярске резко изменится погода

Завтра в Красноярске резко изменится погода

16 Июля 2019 г.
Ожидаются грозы и сильный ветер
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356