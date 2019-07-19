Красноярские ученые разработали технологию для усовершенствования производства спутников

Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева разработали оборудование для электронно-лучевой сварки. Технология красноярских инженеров позволит усовершенствовать производство спутников, а сами аппараты станут меньше и легче. Для ракетно-космических предприятий это важно, так как главная тенденция сегодня - миниатюризация спутников.

«Преимуществом электронно-лучевой сварки (ЭЛС) является возможность получать высокопрочные соединения из тугоплавких, активных металлов и сплавов толщиной от 0,1 до 300 мм. Швы получаются очень узкими, практически незаметными, но очень глубокими с устойчивыми механическими свойствами», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства образования.

Ученые СибГУ уже создали систему управления ЭЛС, которая позволит полностью автоматизировать процесс сварки. Кроме того, они разработали оборудование нового поколения – электронно-лучевую пушку, которая позволяет делать тончайшие швы.