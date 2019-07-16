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Ученые нашли мутагенность и токсичные вещества в пробах воды из Абаканской протоки

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Красноярск
13:52 16 Июля 2019
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые центра СО РАН проверили реку Енисей на наличие техногенных загрязнителей. Исследования биологи проводили с помощью репчатого лука — по росту корней растения они оценивали токсичность, а по количеству клеток с нарушением хромосом — мутагенность. Результатами работ ученые поделились с корреспондентом Sibnovosti.ru. 

Биотесты показали, что в Енисее отсутствует повышенная токсичность, однако в пробах с Абаканской протоки ученые выявили повышенную мутагенность. 

«Повышенный процент клеток с нарушениями хромосом в корнях лука был зарегистрирован на пробе донных отложений, содержащей смесь органических и минеральных загрязнителей, отобранной в Абаканской протоке», — рассказали ученые. 

Биологи нашли в Енисее небольшое количество токсичных веществ: тяжелых металлов, нефтепродуктов и техногенных радионуклидов. Их содержание не является критичным, уверены специалисты. 

«Пробы донных отложений были взяты в десяти точках на участке Енисея, протяженностью около ста км от Красноярска и ниже», — рассказали эксперты. 

Сейчас ученые работают над созданием более чувствительных биотестов. Недавно эксперты предложили тест на основе водного растения элодеи канадской. 

Фото: СО РАН

 

 

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