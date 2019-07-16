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Красноярские студенты придумали сложнейший механизм для заваривания чая

Главная Наука
Красноярск
11:54 16 Июля 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Трое студентов СибГУ им. Решетнева Леонид Савченко, Дарияна Раимкулова и Владимир Аношенко создали и запустили механизм Руба Голдберга. Сложную систему решили использовать для заваривания чая, сообщили в пресс-службе вуза. 

«Механизм Руба Голдберга – это сложная конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют определенным образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу. Действия следуют друг за другом без остановки», — рассказали студенты. 

Механизм красноярских студентов запускает обычный бильярдный шар. По задумке авторов, этот предмет должен преодолеть несколько препятствий: трубы, тоннели, «лифт». В итоге кусочек сахара или заварка упадет в кружку, после чего опустится и кекс. 

Отметим, что этот проект был создан для участия в конкурсе, посвященном машинам Руба Голдберга.

Фото и видео: vk.com/sibgu_ru

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