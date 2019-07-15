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Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

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Красноярск
12:13 15 Июля 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Ученица красноярской школы №22 Виктория Белоножка придумала, как избавить малышей от травм. Она разработала безопасные двери, чтобы дети не могли защемить пальцы или удариться, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на мэрию Красноярска.

Школьница выяснила, что в поездах и на детских площадках зазор между косяком и дверью закрывают специальной гибкой лентой из резины или кожзаменителя. Это обеспечивает «мягкое давление», даже если кто-то неосторожно закроет дверь. Но выглядят такие конструкции не эстетично, поэтому не подходят для квартир. 

По бокам двери шестиклассница вместе с научным руководителем установила выборки. Образовавшийся зазор она заполнила декоративным материалом пенополиуретаном. Утеплитель не портит внешний вид и предотвращает травмы. Благодаря такой разработке дверь будет закрываться бесшумно. 

«Вика считает, что ее разработка пригодится ответственным родителям и педагогам. Такие двери можно устанавливать в квартирах и детских садах», — рассказали в мэрии. 

Школьница собирается применить безопасную дверь в собственной квартире — у шестиклассницы есть младшая сестра. 

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