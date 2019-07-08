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Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

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Красноярск
12:28 8 Июля 2019
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые из красноярского центра СО РАН объяснили, почему медведи нападают на людей. Исследователи рассказали, как можно избежать неприятной встречи с диким животным. Для этого зоологи составили карту атак бурых хищников. В частности, они выяснили, в какое время года и суток косолапые являются наиболее агрессивными. Ученые проделали большую работу — были проанализированы данные по 664 нападениям медведей с 2000 по 2015 годы. 

Так, чаще всего хищники совершают нападения летом. Опасаться их стоит именно днем. 

«Это связано с расширением городов в сторону естественных мест обитания животных. Также люди стали более мобильными и все чаще выбираются на отдых за город, в природные парки и заповедники. Активное использование дикой природы людьми увеличивает вероятность потенциально опасных встреч с дикими животными», — рассказали ученые. 

Наиболее агрессивными являются самки с детенышами. Медведицы активно защищают свое потомство от любой опасности. Хищники проходят большие расстояния в поисках пищи, поэтому их легко можно встретить в удаленных населенных пунктах. 

«Остальные случаи агрессий, по мере уменьшения их частоты, выпадают на внезапные встречи (20%), атаки, спровоцированные присутствием собаки (17%) или выстрелами и ранениями во время охоты (10%), нападения ради еды (5%). Иногда сценарии могут быть сложными и включать несколько факторов. Например, взаимодействие самки с детенышем и собаки», — пояснили исследователи. 

В любом случае, большинство нападений спровоцировал сам человек. Ученые считают, что посещать заповедники и природные парки с собаками нельзя. Медведи остро реагируют на запах и становятся агрессивными. Кроме того, в пик их активности людям не рекомендуется путешествовать по лесу в одиночку — громкие звуки предупреждают хищника о присутствии людей, что предотвращает неожиданные встречи. Медведи избегают больших скоплений людей. 

«На территории обитания медведей важно издавать шум, чтобы животное знало о присутствии человека и не было «вспугнуто». При встрече важно не убегать, это играет на инстинктах хищника. Нужно продолжать шуметь и казаться грозным, при этом отступая на безопасное расстояние», – рассказал доктор биологических наук Александр Шишикин

Если медведь вдруг начал вести себя как настоящий хищник, лучше застрелить его — трагедии ждать не стоит. 

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