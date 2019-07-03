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Красноярские ученые научились определять токсичность наночастиц

Главная Наука
Красноярск
14:30 3 Июля 2019
наука, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые красноярского центра СО РАН научились определять токсичность наночастиц, которые используют при изготовлении современных лекарств. Для этого исследователи начали применять биолюминесцентные тесты, рассказали в центре. 

Наномедицина ориентирована на использование современных технологий. Для создания наноструктур красноярские ученые применяют углерод. С его помощью исследователи открыли нанотрубки, нановолокна, наноалмазы, графен. Они, в свою очередь, необходимы при создании современных лекарств или маркеров, способных обнаружить серьезные болезни на ранней стадии.  

«Проекты с применением наноматериалов в медицине и фармакологии пока не выходят за стены лабораторий, так как не до конца поняты механизмы действия этих мельчайших структур. Одна из часто возникающих проблем – токсичность наночастиц. У исследователей пока нет полной уверенности в безопасности таких медицинских препаратов», — рассказали в центре СО РАН.

Красноярские биофизики предложили применять для этого биолюминесцентные тесты. Ученые проверили этот метод на фуллеренолах. Эти вещества применяются при создании антибактериальных, противогрибковых, противовирусных, противораковых средств.синтеза медицинских препаратов.

«Красноярские ученые предлагают использовать два типа биотестов, созданных на основе клеток светящихся морских бактерий и выделенных из них ферментов. Использование таких биотестов делает оценку токсичности и антиоксидантной активности крайне простой и быстрой. Если свечение в эксперименте уменьшается, то образец токсичен, так как он подавляет клеточные процессы и замедляет биохимические реакции, отвечающие за него», — рассказали ученые про эксперимент. 

Сейчас ученые работают над уменьшением токсичности и увеличением антиоксидантной активности веществ. 

Фото: СО РАН

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