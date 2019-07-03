В Красноярске открылся первый Институт Конфуция

В Красноярске на базе педагогического университета открылся центр китайского языка и культуры. Это первый Институт Конфуция в регионе. На торжественную церемонию открытия прибыли делегаты из педуниверситета Внутренней Монголии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Вузы сотрудничают уже 10 лет, а в 2018 году было подписано соглашение о создании центра в Красноярске.

«Потребность в подготовке квалифицированных китаистов, знатоков китайской культуры остро ощущается уже давно. С 2019 года в некоторых средних школах нашего края вводится преподавание китайского языка как второго иностранного, растут сферы сотрудничества с Китайской Народной Республикой в разных областях, а это значит, что спрос на специалистов с китайским языком есть», - отметили в пресс-службе министерства образования Красноярского края.

Добавим, что в красноярском педагогическом университете китайский язык изучают более 100 человек.

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