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В Красноярске открылся первый Институт Конфуция

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Красноярск
09:29 3 Июля 2019
красноярск, брикс, россия, китай, институт, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на базе педагогического университета открылся центр китайского языка и культуры. Это первый Институт Конфуция в регионе. На торжественную церемонию открытия прибыли делегаты из педуниверситета Внутренней Монголии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Вузы сотрудничают уже 10 лет, а в 2018 году было подписано соглашение о создании центра в Красноярске.

«Потребность в подготовке квалифицированных китаистов, знатоков китайской культуры остро ощущается уже давно. С 2019 года в некоторых средних школах нашего края вводится преподавание китайского языка как второго иностранного, растут сферы сотрудничества с Китайской Народной Республикой в разных областях, а это значит, что спрос на специалистов с китайским языком есть», - отметили в пресс-службе министерства образования Красноярского края.

Добавим, что в красноярском педагогическом университете китайский язык изучают более 100 человек.

 

фото www.kspu.ru

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