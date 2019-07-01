Красноярский школьник из радиодеталей создал дешевую охранную сигнализацию

Ученик школы №24 Виктор Алексеев придумал дешевый аналог сигнализации. Он собрал устройство из радиодеталей: пьезоизлучателя, геркона, конденсатора, платы, транзисторов, питающих элементов. Стоимость сигнализации составляет всего 420 рублей, а его аналоги продаются от пяти тысяч рублей. О новом изобретении рассказали в красноярской мэрии.

Устройство можно установить в любом помещении — в квартире, доме или офисе. Небольшую коробку нужно прикрепить на поверхность.

«При попытке проникновения на территорию или в помещение сигнализация реагирует на открывание двери, подает звуковой и световой сигналы. Прежде всего, устройство оказывает психологическое влияние на правонарушителя. Громкий пронзительный звук, подкрепленный вспышками света, должен напугать его и заставить покинуть чужой дом. Посторонний шум также привлечет внимание окружающих», — рассказали в мэрии.

В будущем школьник хочет модернизировать устройство, чтобы оно передавало сигнал на мобильный телефон хозяина.

Отметим, что сигнализация может работать при экстремально низких и высоких температурах — ее не нужно подключать к источнику питания. Режим «тревоги» действует до шести часов. Специальный монтаж не требуется, говорит юный изобретатель, с установкой справится любой человек.