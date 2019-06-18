Ученые объяснили увеличение площади природных пожаров в Красноярском крае

Красноярские ученые центра СО РАН объяснили, почему леса в Красноярском крае стали гореть чаще, а их площадь увеличиваются до сотен тысяч га. «Эволюцию» пожаров связали с перераспределением количества осадков в Сибири, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на академию.

«В некоторых регионах в определенные периоды времени их становится меньше. Устойчивые антициклоны в летний период способствуют ясной и сухой погоде. Как следствие, горючие материалы в лесах и трава в степях быстро сохнут, а после возгорания хорошо и интенсивно горят», — объяснили ученые.

Кроме того, в северной тайге природные пожары трудно тушить — там нет населения и ограничены возможности лесопожарной службы. Эти территории считаются труднодоступными.

Ученые рассказали и об основных причинах лесных возгораний. Чаще всего начинает полыхать именно сухая трава.

«Главные причины — открытый источник огня и человек — его неосторожное обращение с огнем в лесу, безответственность и халатность. По оценкам ученых, от 70 до 95% лесных пожаров происходит по вине человека. Это серьезные цифры. Причем для России они выше, чем при схожих условиях для западных стран», — рассказали исследователи.

Еще одна причины — молнии, которые ударяют в деревья и сухую траву.

Отметим, что по информации Лесопожарного центра сегодня, 18 июня, в Красноярском крае бушуют четыре лесных пожара на площади 101 га.