Красноярские ученые создают базу данных для городской пыли

Ученые СФУ совместно с красноярскими экологами изучают химическую природу городской пыли. Мелкие сухие частицы оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Исследователи решили создать базу данных пылевых частиц, которая поможет установить источники загрязнения атмосферного воздуха в приземном слое Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Самый большой интерес для ученых представляет анализ мелкодисперсных частиц, размером менее 2,5 мкм (микрон). Эти частицы почти в 30 раз меньше ширины человеческого волоса. Они легко проникают в организм человека и оседают в нем.

«Один из основных механизмов токсического действия подобных микрочастиц связан с их способностью индуцировать образование реакционноспособных видов кислорода. Это приводит к разрушению системы антиоксидантной защиты клеток и развитию окислительного стресса», — рассказали исследователи.

Ученые получили первые результаты анализа — они определили химический состав пыли. Для опытных лаборантов будет легко выяснить, на каком именно предприятии образуются частицы. Проще говоря, это своеобразные «отпечатки пальцев» каждого производства.

Анализ частиц проводится на современном электроскопе в высоком вакууме. Ученые поняли, что каждый вид пыли обладает уникальным узором и разным химическим составом.

«Полученные на сегодняшний день результаты дают повод для оптимизма. Мы уверены, что химический состав и морфология пылевых частиц, установленные методом растровой электронной микроскопии, позволят стать надежными параметрами для последующей инвентаризации источников их образования», — подытожили ученые.

Фото: СФУ