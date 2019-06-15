Красноярские ученые придумали способ улучшить цветопередачу на смартфонах

Красноярские ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ придумали способ собирать наночастицы вместе с помощью лазерного излучения. В будущем такая модель может помочь изготавливать наноструктуры с любыми свойствами. О научном открытии рассказали в пресс-службе вуза.

Исследования ученых могут использоваться в разных отраслях. Метод самосборки наночастиц поможет усовершенствовать цветопередачу в экранах смартфонов, планшетов и компьютеров.

«Мы изучали жидкие растворы наночастиц, обладающих резонансными свойствами. Проверяли, что будет, если воздействовать на этот «коктейль» лазерным излучением. Оказалось, что конфигурация притягивающихся друг к другу частиц зависит, в первую очередь, от длины волны этого излучения», — рассказал соавтор исследования, доцент базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Алексей Ципотан.

Ученые показали, что геометрия образующихся наноструктур определяется направлением поляризации лазерного излучения и длиной волны лазера. Такое изобретение может быть востребовано в высокотехнологичном производстве.

Например, в 2017 году компания Samsung представила миру новые телевизоры с экранами QLED. Реалистичность изображения на них достигалась с помощью нанокристаллов, которые в зависимости от размеров могут светиться определенными цветом.