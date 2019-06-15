Красноярские ученые придумали способ улучшить цветопередачу на смартфонах

Красноярские ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ придумали способ собирать наночастицы вместе с помощью лазерного излучения. В будущем такая модель может помочь изготавливать наноструктуры с любыми свойствами. О научном открытии рассказали в пресс-службе вуза.
Исследования ученых могут использоваться в разных отраслях. Метод самосборки наночастиц поможет усовершенствовать цветопередачу в экранах смартфонов, планшетов и компьютеров.
«Мы изучали жидкие растворы наночастиц, обладающих резонансными свойствами. Проверяли, что будет, если воздействовать на этот «коктейль» лазерным излучением. Оказалось, что конфигурация притягивающихся друг к другу частиц зависит, в первую очередь, от длины волны этого излучения», — рассказал соавтор исследования, доцент базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Алексей Ципотан.
Ученые показали, что геометрия образующихся наноструктур определяется направлением поляризации лазерного излучения и длиной волны лазера. Такое изобретение может быть востребовано в высокотехнологичном производстве.
Например, в 2017 году компания Samsung представила миру новые телевизоры с экранами QLED. Реалистичность изображения на них достигалась с помощью нанокристаллов, которые в зависимости от размеров могут светиться определенными цветом.
«Мы рассчитываем, что, работая дальше в указанном направлении, сможем значительно усовершенствовать производство таких или подобных люминофоров, чтобы экраны смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров становились более совершенными. В идеале, неплохо было бы снизить стоимость экранов типа QLED, поскольку сейчас они баснословно дорогие. И это возможно в обозримом будущем», — добавил ученый.