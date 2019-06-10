10 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае

Главная Наука
Красноярск
14:35 10 Июня 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые института леса им. Сукачева провели исследования и выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае к 2080 году. Оказалось, что погода в этой части страны станет более мягкой, рассказали в пресс-службе СО РАН. 

«Если выбросы парниковых газов не остановят, январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате климат будет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25 процентов к 2080 году», — отметила Елена Парфенова, сотрудник института.

В целом парниковые газы приведут к необратимым изменениям климата на Земле. Южная часть России станет более сухой и жаркой. Люди начнут переезжать в более комфортные территории, в том числе в регионы Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канады. Почвы в суровых частях мира станут урожайными и доступными для сельского хозяйства. Там можно будет выращивать агрокультуры, которые раньше здесь не выживали. 

Тем не менее, для Арктики такие климатические сдвиги могут быть негативными — серьезные изменения в экосистемах приводят к таянию льдов и уничтожению арктической инфраструктуры. Потепление будет способствовать расширению ареалов и массовым размножениям насекомых-вредителей. К тому же возникнут дополнительные сложности с тушением лесных пожаров. 

«Азиатская часть России пока остается одним из самых холодных мест на Земле. В будущем, когда климат станет теплее, продуктивность этих земель и их способность поддерживать население значительно вырастет. Тем не менее сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий», — заключают климатологи.

Но ученые уверены, что у мерзлоты есть защитники. Это леса, который будут двигаться на север и снижать скорость климатических изменений. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские учителя получат по 150 тысяч рублей за подготовку победителей Всероссийских олимпиад

Красноярские учителя получат по 150 тысяч рублей за подготовку победителей Всероссийских олимпиад

7 Июня 2019 г.
Министерство образования объяло прием заявок на конкурс педагогов
Новости Красноярска: Красноярский биолог рассказал о правилах поведения при встрече со змеей

Красноярский биолог рассказал о правилах поведения при встрече со змеей

5 Июня 2019 г.
В окрестностях активизировались гадюки и щитомордники
Новости Красноярска: Красноярские ученые создали жизненно важный прибор для пациентов с сердечной аритмией

Красноярские ученые создали жизненно важный прибор для пациентов с сердечной аритмией

4 Июня 2019 г.
Он позволит снизить риск возникновения инсульта
Новости Красноярска: Три красноярские школы отдадут науке

Три красноярские школы отдадут науке

31 Мая 2019 г.
В краевом центре появятся опорные учреждения РАН
Новости Красноярска: Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

31 Мая 2019 г.
Таким образом они предлагают ограничить использование пластика
Новости Красноярска: В Красноярске выбрали «Ученых будущего»

В Красноярске выбрали «Ученых будущего»

30 Мая 2019 г.
Завершился конкурсный отбор в Летнюю научную школу «Ученые будущего»
Новости компаний
10/06
WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева
07/06
КрасКом самый ответственный работодатель Красноярска в сфере ЖКХ
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жара в Красноярске ненадолго отступит

Жара в Красноярске ненадолго отступит

10 Июня 2019 г.
Неделя начнется с пасмурной погоды
Новости Красноярска: Красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер

Красноярские воспитатели изобрели кровать-трансформер

5 Июня 2019 г.
Предмет мебели превращается в стол
Новости Красноярска: Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

Выделенную полосу в центре Красноярска решили убрать

7 Июня 2019 г.
«Выделенки» теперь не будет на участке от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356