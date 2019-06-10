Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае

Ученые института леса им. Сукачева провели исследования и выяснили, как глобальное потепление повлияет на климат в Красноярском крае к 2080 году. Оказалось, что погода в этой части страны станет более мягкой, рассказали в пресс-службе СО РАН.

«Если выбросы парниковых газов не остановят, январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате климат будет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25 процентов к 2080 году», — отметила Елена Парфенова, сотрудник института.

В целом парниковые газы приведут к необратимым изменениям климата на Земле. Южная часть России станет более сухой и жаркой. Люди начнут переезжать в более комфортные территории, в том числе в регионы Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канады. Почвы в суровых частях мира станут урожайными и доступными для сельского хозяйства. Там можно будет выращивать агрокультуры, которые раньше здесь не выживали.

Тем не менее, для Арктики такие климатические сдвиги могут быть негативными — серьезные изменения в экосистемах приводят к таянию льдов и уничтожению арктической инфраструктуры. Потепление будет способствовать расширению ареалов и массовым размножениям насекомых-вредителей. К тому же возникнут дополнительные сложности с тушением лесных пожаров.

«Азиатская часть России пока остается одним из самых холодных мест на Земле. В будущем, когда климат станет теплее, продуктивность этих земель и их способность поддерживать население значительно вырастет. Тем не менее сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий», — заключают климатологи.

Но ученые уверены, что у мерзлоты есть защитники. Это леса, который будут двигаться на север и снижать скорость климатических изменений.