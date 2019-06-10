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WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева

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Красноярск
09:52 10 Июня 2019
соревнования, программисты, вуз, университет
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 WorldSkills: Лучшей на IT-соревнованиях в Германии стала студентка Института информатики и телекоммуникаций СибГУ им. М.Ф. Решетнева, выпускница Аэрокосмического колледжа Кристина Желтова.

В соревнованиях на Кубок Альберта Эйнштейна по разработке программного обеспечения (Albert Einstein Cup of Software Development), которые прошли с 27 по 30 мая в городе Нойбранденбург (Германия), приняли участие 10 лучших студентов-айтишников из 7 стран мира (Россия, Швейцария, Германия, Финляндия, Беларусь, Хорватия, Лихтенштейн). Состязания проводились уже во второй раз. Примечательно, что и в прошлом году победителем стал конкурсант из России.

Кристина Желтова является членом национальной сборной WorldSkillsRussia. Она защищала честь страны в компетенции «Программные решения для бизнеса». Основной задачей конкурсантов были разработка и модификация информационных систем для различных сфер. Кристина справилась с заданием лучше других.

Поздравляем Кристину с победой и желаем новых достижений и успехов во всем!

WorldSkills: Лучшим разработчиком программного обеспечения стала студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Фото: пресс-служба СибГУ им. М.Ф. Решетнева
По материалам пресс-службы СибГУ им. М.Ф. Решетнева

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