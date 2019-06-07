Красноярские учителя получат по 150 тысяч рублей за подготовку победителей Всероссийских олимпиад

В Красноярском крае стартовал прием документов на конкурс педагогов, работающих с одаренными детьми. Учителя, которые занимались подготовкой победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат по 150 тысяч рублей. За подготовку призера заключительного этапа педагог может рассчитывать на 100 тысяч рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службе краевого Минобра.

«Для участия в конкурсе заявитель должен представить в министерство образования Красноярского края до 20 августа заявку по адресу: 660079, г. Красноярск, пр. Мира, д. 76, ауд. 2-05 (тел. 8 (391) 206-99-76, доп. 730, 779), ежедневно в рабочие дни в период с 9:00 до 17:00», - сообщили в правительстве.

Отметим, что в предметных олимпиадах в минувшем учебном году участвовали около 140 тысяч школьников. Они заняли более 50% призовых и 70% первых мест на всех этапах олимпиады школьников.