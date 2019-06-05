Красноярский биолог рассказал о правилах поведения при встрече со змеей

Красноярский биолог, доцент СФУ Сергей Чупров рассказал, как вести себя при встрече со змеей. Гадюк, ужей и щитомордников можно увидеть в окрестностях Красноярска — в поселке Удачный, на скальных уступах вдоль Енисея, в заповеднике Столбы, а также в районе Академгородка.

По словам исследователя, количество змей в Красноярске может периодически увеличиваться. Их число зависит от погодных условий зимой (при слишком низких температурах они погибают), а также от корма. Змеи питаются грызунами.

«Гадюку можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине и буровато-зеленоватой или серовато-темной, почти черной окраске. Хотя иногда встречаются молодые особи с зеленоватой окраской и взрослые особи темного цвета без выраженного рисунка на спине», — рассказал Чупров.

Гадюк нельзя тревожить — бросать в них камни или пытаться отогнать палкой. По своей природе эти змеи ленивы, но при возникновении опасности могут развить высокую скорость и укусить. Гадюки активны в вечернее время.

По данным из открытых источников, некоторые виды змей «разгоняются» до 100 километров в час всего за 79 миллисекунд. Скорость атаки примерно равна скорости срабатывания подушки безопасности в машине.

Окраска у щитомордника коричневато-бурая, иногда — желтовато-серая. На спине эта змея «носит» темные поперечные полосы.

«Часто щитомордник греется на скальных уступах. В Красноярском крае и окрестностях Красноярска зарегистрированы случаи укуса людей гадюкой и щитомордником», — пояснил ученый.

Биолог советует при встрече со змеей не делать резких движений. Необходимо медленно покинуть ее территорию.

«И конечно, ни в коем случае не пытайтесь вытащить змею из убежища, выманить ее ради эффектной фотографии или взять голыми руками. Поскольку вид змеи неспециалисту определить сложно, следует придерживаться правила — любая встреченная змея должна считаться потенциально опасной. При укусе змеи следует немедленно обратиться в медицинское учреждение», — подытожил ученый СФУ.