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Красноярские ученые создали жизненно важный прибор для пациентов с сердечной аритмией

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Красноярск
10:05 4 Июня 2019
наука, красноярск, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого разработали прибор для измерения показателей внешнего пути свертывания крови у пациентов с сердечной аритмией. С помощью коагулометра больные смогут самостоятельно контролировать важнейший показатель и при необходимости вовремя принять лекарство, препятствующее образованию тромбов. Систематическое использование прибора позволит снизить риск возникновения инсульта. 

«Чтобы правильно рассчитать дозировку препарата и избежать осложнений, необходимо регулярно контролировать показатель свертывающей системы пациента – международное нормализованное отношение (МНО). Анализ крови можно сделать в сертифицированной лаборатории или при помощи портативного коагулометра в домашних условиях. Однако в России большинство пациентов не может себе позволить приобрести портативное устройство, а сертифицированную лабораторию пациенты посещают в лучшем случае раз в месяц. Это очень затрудняет лечение, фактически данная группа больных никак не защищена от серьезных осложнений и летальных исходов болезни», – рассказала руководитель проекта Наталья Аксютина.

Красноярские разработчики сообщают, что их прибор в разы дешевле импортных аналогов. Он прост в использовании – необходимо поместить кровь из пальца на тест-полоску, после чего программный комплекс автоматически за несколько минут обработает данные и выдаст результат.

Новый коагулометр протестирован на 70 пациентах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Ученые рассчитывают запустить его в массовое производство через 2-3 года. 

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