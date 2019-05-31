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Три красноярские школы отдадут науке

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Красноярск
13:00 31 Мая 2019
общество, наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске три школы станут опорными учреждениями Российской академии наук. Научный центр СО РАН возьмет шефство над гимназией №13 «Академ», лицеем №7 и школой №10, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

В красноярских образовательных учреждениях на первом этапе появятся дополнительные классы-лаборатории. Там школьники будут проводить эксперименты под наблюдением своих учителей и сотрудников СО РАН. После двухлетней подготовки юные ученые смогут поработать лаборантами. 

Например, в гимназии №13 «Академ» будут развивать молекулярно-генетическое направление — школьникам предложат изучать персонифицированную медицину. В одном из кабинетов оборудуют генетическую лабораторию. 

«Наша цель – познакомить школьников с современной наукой, рассказать про разработку персонализированных средств прогноза заболеваний на основе методов молекулярной биологии и генетики, вместе с детьми научиться выявлять молекулярно-генетические маркеры основных социально-значимых заболеваний на примере болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Эта тема сейчас приоритетна и актуальна во всем мире», — сказала куратор гимназии Марина Смольникова.

В лицее №7 сделают упор на химико-биологические исследования, в том числе на комплексную переработку возобновляемого сырья. Школа №10 займется физико-математическим направлением. Дети начнут углубленно изучать фотонику.

Запуск программы в России назначен на 1 сентября текущего года. Источники финансирования проекта не определены.

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