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Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

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Красноярск
11:50 31 Мая 2019
наука, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Ученицы красноярского лицея №1 Анна Багирян и Анастасия Кузнецова придумали и запатентовали складной стакан. Таким образом девушки предлагают ограничить использование пластика, а также сократить расходы на покупку одноразовой посуды. 

Школьницы посчитали, что каждый год из образовательного учреждения вывозят по 400 тысяч использованных пластиковых стаканов. Ученики на перемене много раз пользуются кулером. За несколько часов ведро наполняется пластиковым мусором до краев. 

Чтобы избавиться от этой проблемы, юные изобретательницы придумали более дешевый и экологичный способ утоления жажды. С помощью бумаги и математических расчетов они сделали стаканчик, который из обычного листка складывается в герметичный конус. Его можно скрутить, использовать, а затем выбросить. 

«Такой стаканчик весьма компактен. Толщина стопки из пятисот заготовок составляет всего 5 сантиметров. Для использования в общественных местах подойдут большие упаковки, в которых уместится несколько тысяч стаканов. Для индивидуального использования можно предусмотреть маленькие пачки размером с обычную упаковку одноразовых салфеток», — рассказали в мэрии о проекте школьниц. 

Красноярские школьницы запатентовали складной бумажный стакан

Сейчас девушки ищут инвесторов, готовых оказать помощь в реализации проекта. 

Отметим, что подобные новшества уже используют во многих странах, например, в Южной Корее. 

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