Красноярские ученые научились быстро определять зараженные химикатами овощи и фрукты

Биологи СФУ изобрели экспресс-тест для быстрого и эффективного определения химической безопасности овощей и фруктов.

По словам ученых, почва и растения склонны аккумулировать опасные вещества, которые впоследствии попадают в организм человека. Токсикологи уже изобрели методы анализа вредных примесей, в частности хроматографию и масс-спектрометрию. Но эти способы являются дорогими и трудоемкими.

Красноярские биологи придумали быстрый метод биотестирования. С его помощью они могут выявить количество загрязняющих соединений в природе и оценить их токсическое воздействие на живые системы.

«Биотест, основанный на использовании яиц ракообразных Thamnocephalus platyurus, дает результат уже через 30 минут. Биолюминесцентные ферментативные биотесты — чемпионы по скорости и качеству оценки. Хотя сегодня их применяют в основном для тестирования воды и водных растворов, мы полагаем, что эти тест-системы эффективны и для оценки безопасности многокомпонентных образцов — почвы, биологических жидкостей, продуктов питания», — сказала одна из авторов исследования Елена Есимбекова.

В качестве «проявителя» опасных веществ ученые используют систему светящихся бактерий. Если при помощи теста удается выявить вредные примеси, то маркер поменяет интенсивность света. Биологам уже удалось доказать, что тест хорошо распознает такие металлы как свинец, цинк, медь, ртуть, алюминий и хром.

Ученые провели ряд экспериментов: